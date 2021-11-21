«Интересное предложение»: Авраам Руссо рассказал, почему на самом деле участвовал в шоу «Суперстар»

Артист признался, что шел на проект не соревноваться с другими исполнителями.

Исполнитель хитов «Далеко-далеко» и «Обручальная» Авраам Руссо заявил, что организаторы шоу «Суперстар» давно зазывали его на проект. Певец не соглашался, но когда узнал о приятном бонусе от шоу, поспешил в Россию.

Напомним, Авраам Руссо живет с женой и дочками в США. После угроз криминальных авторитетов и нападения артист прилетает в Россию исключительно по работе.

Артист давно завоевал сердца российских поклонниц. Поэтому слушатели Руссо удивились, что знаменитость принял участие в шоу «Суперстар». Аврааму Руссо не нужно доказывать безупречное владение голосом. Поэтому исполнитель приехал на НТВ не за этим.

«Не могу сказать, что я заинтересован соревноваться, вы правы. Но еще с начала первого сезона шоу мне предлагали участвовать. И в итоге убедили. Мне сделали интересное предложение: поучаствовать не только в этом проекте, но и весь пакет удовольствий (смеется), на НТВ будут звать чаще. А так — да, мне иногда неудобно, когда меня, работающего артиста с концертами и хитами, судит, скажем так, довольно молодой человек», – отметил артист в разговоре с Teleprogramma.pro.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.