«Мне нравятся плохие мальчики»: 22-летняя внучка Михаила Боярского рассказала, какого ищет мужа

Внучка главного мушкетера страны актера Михаила Боярского 22-летняя Екатерина рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, какого мужа она себе ищет.
«Мне нравятся плохие мальчики. Как в фильмах — на мотоциклах».
Как отметила Екатерина Боярская, сама она просто ангел.
«Я из хорошей семьи. В принципе добрая и милая девочка», — заявила внучка Михаила Боярского.
Напомним, что Екатерина – старшая внучка Боярского. Она дочь его сына Сергея.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!