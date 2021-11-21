«Мне нравятся плохие мальчики»: 22-летняя внучка Михаила Боярского рассказала, какого ищет мужа

Как отметила Екатерина, сама она добрая и милая девочка.

Внучка главного мушкетера страны актера Михаила Боярского 22-летняя Екатерина рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, какого мужа она себе ищет.

«Мне нравятся плохие мальчики. Как в фильмах — на мотоциклах». Екатерина Боярская

Как отметила Екатерина Боярская, сама она просто ангел.

«Я из хорошей семьи. В принципе добрая и милая девочка», — заявила внучка Михаила Боярского.

Напомним, что Екатерина – старшая внучка Боярского. Она дочь его сына Сергея.

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