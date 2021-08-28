Сложно поверить глазам: Михаил Боярский в кепи, огромных сережках и золотистых лосинах шокировал фанатов

У народного артиста Михаила Боярского миллионы поклонников не только в России, но и в странах бывшего Советского Союза. Звезда театра и кино, в следующем году будет отмечать 50-летие своего творчества.

За эти полвека знаменитый и яркий актер появился в более чем ста кинолентах, сыграл не меньше спектаклей, дал множество концертов как музыкант, а также в роли телеведущего появился в большом количестве шоу и проектов.

Но для некоторых фанатов было настоящим шоком увидеть другого Боярского – в кепи, с огромными сережками в ушах, кожаном топе и золотистых лосинах. Именно таким она предстал на архивном видео, которое сейчас распространяется по Сети.

Поклонники «Д’Артаньяна» тут же принялись отрицать очевидное — не может быть, чтобы это был их любимец, народный артист и выдающийся театральный и кинодеятель. Однако, на видео песню про бизнесмена исполнял действительно Михаил Боярский.

«Прежде чем писать, гугл вам в помощь! В 90-е существовала передача «Домино», ведущим был Боярский. Так вот этот клип он специально снял, пародия на исполнителей попсы того времени, показать, что мужчины стали женоподобными, вот вам и весь ужас», — прокомментировал кто-то знающий контекст творчества Боярского.

Программа «Домино», в которой Боярский выступил с пародией, выходила в эфир с 1994 по 1997 годы на телеканале РТР (сейчас «Россия 1»). Помимо музыкальных номеров, Михаил Сергеевич работал в жанре интервью – к нему на передачу приходили разные знаменитости.

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