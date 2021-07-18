«Обязательно прививайтесь»: Боярский рассказал о своем самочувствии

На днях Михаил Боярский был госпитализирован в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Болезнь проходила бессимптомно и была выявлена случайно. Родные все же решили обратиться к медикам. Фанаты уже начали бить тревогу, переживая за его состояние. И вот актер сам обратился к подписчикам в своем Instagram.

«Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь. Благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях», — написал Боярский.

Ранее супруга Боярского Лариса Луппиан рассказывала, что угрозы его жизни нет, а состояние можно назвать стабильным.

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