В одном стиле: дочки Виторгана пришли на день рождения сына Собчак в кукольных платьях с принтом polka dot

Ксения Собчак собрала гостей на дне рождения своего сына Платона. Наследнику светской львицы и ее бывшего мужа Максима Виторгана исполнилось пять лет.

Звезда не только пришла на праздник ребенка в сопровождении его отца, но и пригласила родственников артиста. В числе почетных гостей оказался его отец Эммануил Виторган, дедушка Платона, его жена Ирина Млодик. А также их дочери Этель и Клара, которые, несмотря на свое малолетство (им три и два года), являются тетями Платона.

Малышки пришли на торжество нарядными, облачившись в кукольные платья с актуальным принтом polka dot.

Детям устроили вечеринку в пиратском стиле, где даже посуда соответствовала теме. После короткой закуски они поспешили к аниматорам, которые подготовили для них игры и викторины.

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