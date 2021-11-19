Без парика: Пугачева с прямыми волосами и в удобных кедах предстала в домашней студии в Грязи

Максим Галкин как-то признался, что его замок в деревне Грязь – мечта его детства. Он с ранних пор мечтал о родовом имении, которое будет передаваться по наследству его детям.

Похоже, что артисту удалось реализовать свои чаяния. Он не только свил семейное гнездышко, но и построил роскошный дом, в котором есть практически все для жизни и творчества.

В замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина имеется собственный спа-центр с бассейном, сауной, тренажерами, кабинетом для стрижки и маникюра, несколько спален и кабинетов, а также домашняя студия со сценой, звуковым и световым оборудованием, музыкальными инструментами.

Как Алла Борисовна занимается в ней с дочкой Лизой Максим Галкин показал в личном блоге. На обнародованном видео Пугачева предстает у фортепиано без парика, с аккуратными прямыми волосами по плечи, облегающих брючках и удобной обуви.

Лиза тоже оделась уютно и тепло, а волосы собрала в длинную косу. Мама и дочь с удовольствием импровизировали на инструменте на восточную и азиатскую темы.

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