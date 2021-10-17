«Быть отцом этих солнышек – награда!»: Лазарев поделился трогательным снимком с детьми на прогулке

Сергей Лазарев признался, что очень любит своих наследников Аню и Никиту.

17 октября Россия отмечает День отца. Не обошли своим вниманием этот праздник и отечественные звезды. Максима Галкина творчески поздравили его наследники-близнецы Лиза и Гарри, сын прочитал ему авторский рэп, а дочь нарисовала рисунок.

больше по теме Нежность в кукольном платье: дочь Проскуряковой и Николаева предстала с бабушкой и дедушкой по маме Юлия Проскурякова поздравила своего папу и мужа с Днем отца.

Юлия Проскурякова показала в личном блоге редкое фото своего отца-нотариуса, а Леонид Агутин – снимок дочки, которая давно живет в Америке и строит карьеру музыканта там.

Не оставил без внимания этот праздник и Сергей Лазарев, который запечатлелся со своими детьми, первоклассником Никитой и малышкой-Аней, во время прогулки.

«Сегодня в России празднуют День отца! Быть отцом этих двух солнышек — самая большая награда и радость! Никуся, Анютка, я вас очень люблю! Поздравляю всех отцов!» — написал он под обнародованным кадром в Instagram.

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