Подстава от племянника: Пугачева «задолжала» бизнесмену концерт за восемь миллионов рублей

Бизнесмен Игорь Гольдберг в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его обманул племянник Аллы Пугачевой Влад. Гольдберг продал родственнику Примадонны салон красоты почти за восемь миллионов рублей. Бонусом должен был идти концерт Пугачевой, который пообещал ее племянник.

«Он мне говорил: «Приедет к тебе Пугачева в ресторан, выступит». Поверил я человеку, что он расплатится со мной через неделю. Что Пугачева выступит у меня в ресторане. Влад Пугачев – жулик и мошенник. Он такой якобы солидный. Сказал, что проблем не будет. Но он меня обманул». Игорь Гольдберг

В итоге Игорь Гольдберг подал в суд на племянника Примадонны. Сам Влад уверяет, что никаких обещаний бизнесмену относительно выступлений звездной тети не давал.

Напомним, что Алла Пугачева последний раз выступала не свое 70-летие несколько лет назад. Больше концертов она давать в ближайшее время не собирается.

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