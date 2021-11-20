«Давай сначала я начну»: Алла Пугачева провела мастер-класс дочке Лизе на фортепиано

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева впервые прикоснулась к клавишам фортепиано в пятилетнем возрасте. Родители отдали дочку в музыкальную школу №31 Москвы, и по сей день Примадонна не расстается с роялем, а с появлением двойняшек стала лично обучать их музыке.

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева проводит занятие для восьмилетней дочки Лизы. Сидя за роялем, звезда начала с импровизации. «Давай сначала я начну», — предупредила мама девочку, и полилась мелодия.

«Хорошая восточная музыка. Давай китайскую теперь», — закончила играть Пугачева и пригласила к творчеству Лизу Галкину. Вдвоем в четыре руки две пианистки – великая и начинающая – смогли выдать красивую импровизацию.

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