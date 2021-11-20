Импровизация в четыре руки: Алла Пугачева и Лиза Галкина за считанную минуту создали на рояле новые мелодии

Максим Галкин часто снимает и записывает семейные концерты, а потом делится кадрами с поклонниками в Сети. На этот раз шоумен запечатлел, как Алла Пугачева и восьмилетняя дочка Лиза виртуозно исполнили импровизацию в четыре руки на рояле.

Сначала примадонна показала дочке, как создаются импровизации, затем подключилась Лиза. За считанную минуту мама-маэстро и ее прилежная ученица выдали по мелодии. А в завершение они вместе исполнили композицию. У примадонны получился красивый восточный мотив, а у ее наследницы – китайский.

Алла Пугачева уже несколько лет лично обучает дочку и сына музицированию на фортепиано. Ребята настолько легко и быстро впитывают знания, что с легкостью исполняют импровизации. Гарри однажды сыграл в четыре руки с композитором Игорем Николаевым, который высоко оценил талант будущего виртуоза.

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