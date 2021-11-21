«Оно может быть и летним, и осенним»: Рогов посоветовал модное «платье Франкенштейна», которое можно носить круглый год

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам в поисках интересных вещей последних трендов.

Его внимание привлекло «платье Франкенштейна», сшитое из кусков тканей будто бы из разных нарядов. Помимо того, что такие модели сейчас в тренде и привлекают внимание, Рогову платье понравилось своей универсальностью. Фактически его можно носить круглый год и составлять самые разнообразные луки с ним.

«Смотрите какое платье! Будто бы из полосок от разных платьев! Оно может быть и летним, и осенним. Его поверх водолазки можно надеть. Также поверх него можно надеть удлиненный свитер, и это превратит его в юбку», — прокомментировал Рогов.

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