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«Оно может быть и летним, и осенним»: Рогов посоветовал модное «платье Франкенштейна», которое можно носить круглый год

С ним легко сочетать самые разнообразные элементы гардероба.

«Оно может быть и летним, и осенним»: Рогов посоветовал модное «платье Франкенштейна», которое можно носить круглый год
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам в поисках интересных вещей последних трендов.

Его внимание привлекло «платье Франкенштейна», сшитое из кусков тканей будто бы из разных нарядов. Помимо того, что такие модели сейчас в тренде и привлекают внимание, Рогову  платье понравилось своей универсальностью. Фактически его можно носить круглый год и составлять самые разнообразные луки с ним.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

«Смотрите какое платье! Будто бы из полосок от разных платьев! Оно может быть и летним, и осенним. Его поверх водолазки можно надеть. Также поверх него можно надеть удлиненный свитер, и это превратит его в юбку», — прокомментировал Рогов.

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