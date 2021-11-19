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«Все подустали от этой формы»: какие сумки не стоит покупать в этом сезоне, показал Рогов

А вот доносить эти модели еще можно.

«Все подустали от этой формы»: какие сумки не стоит покупать в этом сезоне, показал Рогов
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live показал трендовые в этом сезоне сумочки из экомеха. По словам стилиста, «их хочется обнять».

Кроме того, ведущий представил зрительницам аксессуары, которые уже выходят из моды. Пока не считается дурным тоном их носить, но покупать их явно уже не надо.

«Мне кажется, все подустали от этой формы. Я думаю, если у вас такая сумочка есть, и вы купили ее несколько сезонов назад, то, конечно же, носите. Но сейчас как инвестицию, я бы не рассматривал», — сказал Александр Рогов.

Он показал мини-сумочки Jacquemus жесткой формы с овальными плотными ручками.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

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