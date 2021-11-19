Отлично подчеркивают фигуру и точно не для полных: какие водолазки в моде, назвал Рогов

Александр Рогов в рамках своего модного YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам в поисках трендовых вещей. Свои находки он показал зрителям.

Рогов посоветовал обратить внимание на брюки с защипами в области талии и сужающиеся книзу. Это горячий тренд сезона. Кроме того, рекомендовал милые сумочки-игрушки из экомеха, которые «хочется обнять».

И остановил свое внимание на модных в этом сезоне водолазках.

«В тренде узкие водолазки. Они встречаются практически во всех коллекциях», — заметил Рогов.

Увы, но обтягивающие модели подходят только очень стройным людям. Полным модницам и модникам придется прятать актуальную модель под объемными жакетами, пиджаками и кардиганами.

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