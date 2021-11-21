«Это пальто на все времена»: Рогов посоветовал универсальное пальто прямого кроя с кармашками

С ним можно составить аутфиты самого разного плана.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live посоветовал зрителям универсальное пальто, которое сейчас на пике популярности, но никогда не выйдет из моды.

Его стилист нашел в магазине люксового бренда и заметил, что такие вещи можно покупать за большие деньги. Это будет хорошим вложением средств на долгие годы.

Пальто было прямого кроя в мелкую клетку на трех пуговицах, с внутренними карманами. Обычная классика, но имеющая интересную деталь – зеленый значок.

«Отличный вариант прямого пальто за 63400 рублей. Мне очень нравится этот забавный значок, который можно отсюда убрать. Суперпальто! Отличная цена для люксового бренда. И это пальто на все времена, его и со свитером можно будет носить, и с платьем в цветочек, и с джемпером на молнии, да с чем хотите! Очень красивое», — прокомментировал Рогов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.