«Не планирую работать в России за копейки»: пасынок Макеевой сделал серьезное заявление

Старший сын Романа Малькова – 16-летний Андрей с недавних пор живет в России. К отцу и мачехе Анастасии Макеевой он перебрался в апреле. Осенью наследник бизнесмена-строителя пошел в колледж, где учится на проектировщика.

В своем инстаграме Андрей Мальков заявил, что не собирается работать в офисе.

«Я не планирую работать в офисе, тем более в России, за какие-то копейки, чтобы тебя начальник каждый день отчитывал. Надо в 8 утра приходить в офис, в 5 выходить. Я такое не люблю. Я больше люблю заниматься фрилансом. Ну так, сидеть дома, Мальдивы, не Мальдивы. Просто с телефона работать. Так что я не буду работать на кого-то», — заявил Мальков.

Напомним, недавно стало известно, что Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели несколько квартир в турецкой Аланье, где решили строить бизнес.

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