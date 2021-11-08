«Театр не оставлю, не переживайте»: уехавшая в Турцию Макеева сделала заявление

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. Как оказалось, актриса купила там квартиру еще в прошлом году. Звезда решила сделать выбор в пользу Аланьи. Двухуровневая квартира находится в многоэтажке, в 800 метрах от моря.

Кроме того, Анастасия Макеева купила еще две квартиры в курортном городке. Фанаты распереживались, что больше не смогут увидеть свою любимицу на сцене. По этому поводу актриса сделала заявление в своем инстаграм.

«Из России не уеду, театр не оставлю, не переживайте», — обратилась Макеева к поклонникам ее творчества.

Напомним, в мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков, который в прошлом году приехал в Россию из Словении.

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