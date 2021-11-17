«Живут спокойно»: Малькова отметила, что у нового мужа Макеевой нет совести

Анастасия Макеева и Роман Мальков наслаждаются жизнью в турецкой Аланье. Недавно пара приобрела там несколько квартир и с головой погрузилась в строительный бизнес. Бывшая жена бизнесмена Светлана Малькова тем временем утверждает, что он вновь не платит алименты. Об этом многодетная мама рассказала в своем инстаграме.

«Ну и так же вопросы по алиментам у вас. А тут похвастаться нечем. К сожалению, совесть мучает только тех, у кого она есть. У кого ее нет — живут спокойно!» — написала Малькова.

Напомним, Светлана Малькова осталась жить в Словении с тремя детьми. Старший сын, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву, а теперь уехал с ними в Турцию.

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