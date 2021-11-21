«Любимая готовит к новому дню»: муж Макеевой признался, что делает ей завтраки

Роман Мальков и Анастасия Макеева стали супругами в мае этого года.

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. Роман с бизнесменом-строителем развивался стремительно и уже в мае влюбленнее сыграли свадьбу в Крыму, а потом и обвенчались. Для 39-летней актрисы этот брак стал четвертым.

Новый муж ни на шаг не отходит от звездной жены, сопровождая ее везде и всюду. Накануне Мальков признался, что каждый день готовит ей завтрак.

«Завтраки готовлю ей я. Любимая готовит меня к новому дню», — написал Мальков в своем инстаграме, отвечая на вопросы фолловеров.

Напомним, недавно пара перебралась в Турцию, где купила несколько квартир и решила построить еще один вид бизнеса.

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