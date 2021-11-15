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«Скоро будет малыш»: Макеева заинтриговала фанатов неожиданным признанием

В декабре актриса отметит свое 40-летие.

«Скоро будет малыш»: Макеева заинтриговала фанатов неожиданным признанием
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Турцию. В Аланье актриса купила несколько квартир, в одной из которых живет с семьей. Ранее звезда театра успокаивала своих фанатов, отметив, что сцену не бросит и в Россию обязательно вернется.

В своем инстаграме Анастасия, отвечая на вопросы подписчиков, заинтриговала их неожиданным признанием.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Будьте счастливы. Скоро у вас будет малыш», — написал один из фолловеров актрисы. На что она ответила: «Мы знаем».

Напомним, в мае Анастасия вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. А в декабре звезда отметит свой 40-й день рождения. Ранее она признавалась, что не могла стать мамой из-за некоторых особенностей организма.

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