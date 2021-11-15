Секрет приготовления борща как у мамы
Видео
Как украсить новогодний стол в год Тигра
Видео

«Я не встречала»: Анастасия Макеева призналась, чем ее покорил Роман Мальков

В мае актриса вышла замуж в четвертый раз.

«Я не встречала»: Анастасия Макеева призналась, чем ее покорил Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева обрела свое женское счастье в прошлом году. Да собственной даче актриса познакомилась с бизнесменом-строителем Романом Мальковым, который приехал в Россию из Словении на заработки. В этом году влюбленные сыграли свадьбу в Крыму и обвенчались.

В своем инстаграм, отвечая на вопросы фанатов, актриса отметила, чем ее покорил многодетный отец.

Роман Мальков
Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Более заботливого и порядочного мужчины я не встречала», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия и Роман перебрались в Турцию. Там актриса купила несколько квартир. В одной из них – двухуровневой поселилась с семьей. Ранее к отцу переехал жить его старший сын,16-летний Андрей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков