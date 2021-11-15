«Я не встречала»: Анастасия Макеева призналась, чем ее покорил Роман Мальков

В мае актриса вышла замуж в четвертый раз.

Анастасия Макеева обрела свое женское счастье в прошлом году. Да собственной даче актриса познакомилась с бизнесменом-строителем Романом Мальковым, который приехал в Россию из Словении на заработки. В этом году влюбленные сыграли свадьбу в Крыму и обвенчались.

В своем инстаграм, отвечая на вопросы фанатов, актриса отметила, чем ее покорил многодетный отец.

«Более заботливого и порядочного мужчины я не встречала», — написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия и Роман перебрались в Турцию. Там актриса купила несколько квартир. В одной из них – двухуровневой поселилась с семьей. Ранее к отцу переехал жить его старший сын,16-летний Андрей.

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