«Классическое, красивое, объемное»: Рогов показал модное пальто, которое никогда не потеряет своей актуальности

Его могут носить как мужчины, так и женщины.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live сказал, что в последнее время грань между мужской и женской одеждой практически исчезла. И представил публике универсальное пальто, которое нашел во время шопинга.

Он обратил внимание на свободную двубортную модель прямого кроя с довольно широким воротником из ткани в мелкую клетку. По словам Рогова, ее с успехом могут носить представители и сильной, и слабой половины человечества. При этом такое пальто никогда не потеряет своей актуальности.

«Мне нравится, что у пальто фит очень классный, объемный. Это классическое, красивое, объемное пальто, которое актуально будет всегда!» — сказал Александр Рогов.

Отметим, что принт в клетку переживает время от времени разную степень интереса к себе со стороны дизайнеров и стилистов, однако окончательно никогда не выходит из моды.

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