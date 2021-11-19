Александр Рогов показал брюки – тренд этой осени, «за которыми все гоняются»

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live заметил, что сейчас одежда максимально стремится к унисексу. И женщины могут смело одеваться в мужских магазинах, а мужчины – в женских.
Ведущий проекта нашел в мужском отделе такие брюк. Они подойдут и сильной, и слабой половине человечества. Кроме того, такая модель, с защипами на талии, свободная и сужающаяся к низу – горячий хит этого сезона.
«Они хорошо сидят на фигуре», — подчеркнул Рогов.
Стилист заявил, что с удовольствием пополнил бы и свой гардероб такими брюками.
«Это брюки, за которыми все гоняются!» — заверил Александр.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.