Александр Рогов показал брюки – тренд этой осени, «за которыми все гоняются»

Стилист заметил, что и сам бы с удовольствием ходил в них.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live заметил, что сейчас одежда максимально стремится к унисексу. И женщины могут смело одеваться в мужских магазинах, а мужчины – в женских.

Ведущий проекта нашел в мужском отделе такие брюк. Они подойдут и сильной, и слабой половине человечества. Кроме того, такая модель, с защипами на талии, свободная и сужающаяся к низу – горячий хит этого сезона.

«Они хорошо сидят на фигуре», — подчеркнул Рогов.

Стилист заявил, что с удовольствием пополнил бы и свой гардероб такими брюками.

«Это брюки, за которыми все гоняются!» — заверил Александр.

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