«Боже, какая шикарная женщина!»: Навка в золотистом платье из шелка отправилась на праздник к маме

Фигуристка в силуэтном наряде и с новой укладкой поехала на семейный праздник к маме, которая отмечает день рождения.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она теперь появляется на льду как тренер и артистка. Каждый год спортсменка создает ледовые представления для публики.

Она также тренирует свою дочку Надежду. Примечательно, что фигуристка все чаще наряжается вместе с наследницей. Порой она берет ее с собой на праздники и съемки.

На днях день рождения отметил мама Навки Раиса Анатольевна. Но праздник она устроила только 20 ноября. Вечером спортсменка стала готовится к торжеству. Она покрасовалась в салоне красоты.

Для такого случая фигуристка выбрала платье-сорочку из шелка золотистого цвета. Пояс в виде цепочки стал акцентом на талии. Свой образ она дополнила черным жакетом. Татьяна показала легкую укладку с локонами.

«Боже, какая шикарная женщина! Я даже не знала, что я такая красивая. Кирилл, вы волшебник! Собираемся к мамочке на день рождения. Сегодня вот такой у меня лук красивый», — заявила она. «К единственной маме на свете! P. S. а в детстве меня называли золотце, образ навеян этим», — добавила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка Многие адресовали ей комплименты. «Как вы прекрасно выглядите. Счастливая женщина выглядит именно так», «Какая же вы прекрасная, восхищаюсь», «Вам очень идет этот цвет и образ! Золотая женщина!», «Очень понравился этот образ. Мне очень импонирует, что вы всегда слегка застенчивы», — прокомментировали пост подписчики.

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