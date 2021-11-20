Сама элегантность: Бузова в воздушном платье из фатина и туфельках Amina Muaddi предстала на шоу

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, что любит привлекать внимание публики. Примечательно, что телеведущая всегда подбирает себе яркие образы для выходов в свет.

Она недавно посетила Стамбул, где наряжалась каждый вечер. Несмотря на то, что артистка поправилась, она умело маскирует изъяны. Накануне она появилась в Кремле в белом платье и ботфортах.

А вот 20 ноября Ольга снова нарядилась. Она приготовилась для прямого эфира шоу «Х-Фактор» в Минске. На этот раз телеведущая облачилась в воздушное черное платье из фатина.

Объемный наряд подчеркнул ее загорелые ноги. Образ дополнили туфельки Amina Muaddi со стразами. Бузова устроила дефиле, показав свой аутфит. Она собрала волосы в высокий пучок и украсила шею чекером из жемчуга.

«К прямому эфиру „Х-Фактор“ готова», — заявила звезда.

Примечательно, что такое же платье ранее примерила Кети Топурия. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие назвали ее лебедем.

«Лучше облагающие, а не пушистые, пока фигура позволяет», «Оленька, вы королева», «Великолепный образ. Очень идет , черный цвет», «Куколка Барби», «Черный лебедь», «Какая крутая», «Очень стильно», «Выглядишь эффектно», «Живот прячешь?» — прокомментировали пост подписчики.

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