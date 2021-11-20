Брежнева в свитере и костюме со струящимися брюками повеселилась на концерте Меладзе

Вера Брежнева уже длительное время выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание публики. Бывшая солистка группы «ВИА-Гра» в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой.

В последнее время она стала чаще делиться советами, семейными фото и рассказывает о том, как проходят ее дни. Звезда не скрывает, что любит наряжаться, но в обычной жизни она носит не вечерние платья.

Примечательно, что Брежнева недавно приехала в Москву. Она на днях похвасталась своим повседневным образом. А позже певица отправилась на концерт Валерия Меладзе.

Она не в первый раз наслаждается музыкой своего родственника. Для такого случая артистка не стала наряжаться. Она выбрала свитер с высоким горлом, а также черный костюм со струящимися брюками. Вера веселилась с подругами, сидя на одном из ряду в зале.

«Вчера был очень теплый музыкальный вечер. Как вы поняли, я пела, танцевала и почти не доставала телефон. Наслаждалась моментом», — пояснила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она выглядит стильно. «Какая красотка», «Это так классно!», «А почему без Кости? Он же его брат», «Классная», «Такой стильный костюм», «Какой же у вас классный вкус», «Верочка, вы само очарование», «Сколько в вас энергии», — прокомментировали пост подписчики.

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