«Как красиво!»: Бузова в узких брюках Valentino и горчичной блузке в цветочек появилась в ресторане

Телеведущая была удивлена, так как ее ждал сюрприз в ресторане.

Ольга Бузова уже давно работает телеведущей. Она также строит карьеру певицы. В 35 лет Ольга уже является одной из самых популярных персон в стране. Не удивительно, что она много внимания уделяет своей внешности.

Артистке нравится продумывать свои образы до мелочей. В этом году она поправилась, но это не мешает ей стильно одеваться. Уже несколько дней звезда находится в Турции.

Бузова гуляет по улочкам Стамбула. Каждый раз она демонстрирует новые наряды. Телеведущая уже показала черную дубленку, а также сливочную куртку с ботинками «челси».

А вот вечером артистка отправилась с подругой в ресторан. Для такого случая она выбрала узкие брюки Valentino, ботильоны на каблуке и шелковую блузку горчичного цвета в цветочек. На шею Ольга повязала платок.

«Да, мне тоже надоел этот хвост. Поэтому высокая прическа, блеск, туш. И это максимум, что я могу делать. Как вам мой стиль? Брючки Valentino, шарфик — подарок от подруги Танечки из Милана, блузка. И вот она я! Мы поедем в шикарный ресторан», — похвасталась звезда.

Бузова накинула на плечи модную косуху оверсайз. Наряд подчеркнул ее длинные ноги. После поездки на машине она оказала в ресторане, где у входа ее встретили официанты с миниатюрными салютами. А на столе ее ждал букет с открыткой. Телеведущая была удивлена, но не раскрыла содержимое открытки.

«Как красиво меня встретили!» — восхитилась она.

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