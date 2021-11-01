Подчеркнула фигуру: 38-летняя Алсу в сверкающем платье в пол и на шпильках устроила дефиле

Алсу является популярной певицей. Она выступает на сцене с юных дет. Исполнительница хита «Зимний сон» во время пандемии не появлялась на публике, а проводила время с семьей. Но в этом году она снова стала выходить в свет. Артистка в свои 38 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом. При этом она любит женственно выглядеть, поэтому часто носит платья. Но в обычной жизни ее можно увидеть и в джинсах.

Ранее Алсу уже принимала участие в шоу «Дуэты». Тогда она спела с дочкой Микеллой. А вот в новом выпуске музыкального проекта певица была удивлена, когда на сцене с ней оказалась Кети Топурия.

После эфира артистка поделилась кадрами, сделанными в день съемок. На них певица дефилирует по коридору в сверкающем платье в пол и бежевых босоножках на шпильке. Наряд подчеркнул ее фигуру.

Поклонники были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Многие отметили, что этот образ идет Алсу. Она получила большое количество комплиментов.

«Вы выглядите очень прелестно», «Когда-нибудь я научусь и такие платья шить», «Идеальная», «Какая красотка», «И как тут догадаться, что она мама троих деток», «Очень красивая и платье роскошное», «Это бесподобно», «Как же тебе идет вся эта роскошь», «Элегантная и утонченная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.