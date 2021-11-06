Тончайшие щиколотки: Алсу в мерцающем платье в пол с разрезом продефилировала на камеру

Певица не побоялась озвучить свой рост и вес. Она показала, как выглядит в жизни.

Алсу является популярной исполнительницей. Она продолжает выступать на сцене, хоть уже давно стала мамой и женой. Алсу счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них подрастают трое наследников: Сафина, Микелла и Рафаэль.

Если год назад артистка почти не появлялась на публике из-за пандемии, то теперь она часто выступает и посещает вечеринки друзей. Недавно звезда спела с Кети Топурией.

А вот теперь Алсу решила пообщаться с поклонниками. Она рассказала, чтоу нее рост 172 см и вес 58 кг. При этом певица опубликовала видео, на котором дефилирует в мерцающем платье в пол с разрезом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Артистка грациозно позировала, а потом отправила воздушный поцелуй. Ей удалось восхитить поклонников. Многие отметили, что в 38 лет не все так выглядят.

Поклонники восхитились тем, какой наряд и звезды. Многие также признались, что у нее модельный рост, о котором мечтают девушки.

«Такие стройные ножки и тончайшие щиколотки», «Какая ты красотка», «Наряд идеальный, как и фигура», «Ну вы мама, которая затмит всех», «Алсу, вы всегда восхищали!», «Просто идеальные параметры», «С таким ростом на подиуму ходить можно», «Какая грация!», «Алсу, вы поражаете мужские взоры», «Это столько работы над собой! бесподобная», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.