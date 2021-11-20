«В трусы к Наталье никогда не лазил»: Логинов рассказал об отношениях с Бочкаревой

По словам актера, у них всегда были чисто партнерские отношения.

Актер Виктор Логинов заявил, что у него с коллегой по сериалу «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой всегда были исключительно партнерские и профессиональные отношения.

По словам Логинова, в повседневной жизни у каждого из них были свои компании, с которыми они проводили время. Он всегда любил свою жену.

«Я в трусы к Наталье никогда не лазил. Когда меня спрашивали, я характеризовал ее только как прекрасную женщину, которая увлечена семьей, воспитанием детей и профессионального работника. Другая сторона ее жизни мне не известна». Виктор Логинов

Напомним, что в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов сыграл роль Гены Букина. Наталья Бочкарева по сюжету была его женой – Дашей Букиной, сообщает радио «Комсомольская правда».

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