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«Я была очень круглой»: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в весе 120 килограммов

Как отметила актриса, ей одно время даже было тяжело ходить.

«Я была очень круглой»: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в весе 120 килограммов
Наталья Бочкарева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Бочкарева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показала, как выглядела в весе 120 килограммов.

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я во время родов поправилась почти до 120 килограммов. Не ела мясо раньше. Пробовала на себе сыроедение. А потом мне сказали, что мне рожать детей и надо есть много молочки на ночь, кефиры. Ну и мясо. Я стала есть. Прямо впихивать мясо в себя.

Вторая беременность у меня наступила через четыре месяца после рождения первого ребенка. Поэтому у меня все это прибавлялось и прибавлялось. В итоге я весила 60 килограммов и набрала еще столько же».

Наталья Бочкарева

Как отметила актриса, она очень сильно поправилась.

«Я была очень круглой. Было тяжело ходить. Я не говорю себе, что должна весить 55. Но мне было очень тяжело себя носить. Как будто рюкзак был на плечах. Я перепробовала все диеты. В итоге мне помог спорт и танец», — заявила Наталья Бочкарева.

Напомним, что актриса прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе». Она блестяще исполнила роль Даши Букиной.

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