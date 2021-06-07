«Я была очень круглой»: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в весе 120 килограммов

«Я во время родов поправилась почти до 120 килограммов. Не ела мясо раньше. Пробовала на себе сыроедение. А потом мне сказали, что мне рожать детей и надо есть много молочки на ночь, кефиры. Ну и мясо. Я стала есть. Прямо впихивать мясо в себя.

Вторая беременность у меня наступила через четыре месяца после рождения первого ребенка. Поэтому у меня все это прибавлялось и прибавлялось. В итоге я весила 60 килограммов и набрала еще столько же».

