«Я была очень круглой»: Наталья Бочкарева показала, как выглядела в весе 120 килограммов

Актриса Наталья Бочкарева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показала, как выглядела в весе 120 килограммов.
«Я во время родов поправилась почти до 120 килограммов. Не ела мясо раньше. Пробовала на себе сыроедение. А потом мне сказали, что мне рожать детей и надо есть много молочки на ночь, кефиры. Ну и мясо. Я стала есть. Прямо впихивать мясо в себя.
Вторая беременность у меня наступила через четыре месяца после рождения первого ребенка. Поэтому у меня все это прибавлялось и прибавлялось. В итоге я весила 60 килограммов и набрала еще столько же».
Как отметила актриса, она очень сильно поправилась.
«Я была очень круглой. Было тяжело ходить. Я не говорю себе, что должна весить 55. Но мне было очень тяжело себя носить. Как будто рюкзак был на плечах. Я перепробовала все диеты. В итоге мне помог спорт и танец», — заявила Наталья Бочкарева.
Напомним, что актриса прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе». Она блестяще исполнила роль Даши Букиной.