«Тогда и доллар стоил других денег»: Логинов озвучил сумму первого гонорара за «Счастливы вместе»

Как отметил актер, ему доставалась далеко не вся зарплата.

Актер Виктор Логинов озвучил сумму своего первого гонорара за сериал «Счастливы вместе».

«Самые жирные времена — это период съемок «Счастливы вместе». Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой. Первый мой гонорар в «Счастливы вместе» составлял 6000 долларов в месяц». Виктор Логинов

Как отметил Виктор Логинов, часть денег он отдавал агентству, которое его предложило на роль Гены Букина. По его словам, ему доставалась далеко не вся сумма. Позже зарплата значительно увеличилась. Он купил дом в Тульской области и квартиру в Болгарии.

Напомним, что сериал «Счастливы вместе» стал в свое время народным. Съемки проходили с 2006 по 2013 год, сообщает радио «Комсомольская правда».

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