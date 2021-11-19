«Зачем осквернять имя человека»: Логинов осудил Проклову за скандальные откровения о Табакове

Актер Виктор Логинов заявил, что осуждает откровения своей коллеги Елены Прокловой о режиссере Олеге Табакове.

«Зачем осквернять имя человека, который вписал свое имя крупным шрифтом в историю нашего государства. Для чего? Хайп надо вот этот поднять? Только для этого? Я не осуждаю никого, это ее личное дело». Виктор Логинов

Как отметил Виктор Логинов, если бы Елену Проклову 25 лет удерживали в подземелье, а потом выпустили на свободу и она решилась на откровения, то это одно. Однако она долгие годы была на вершине Олимпа и успеха и вдруг неожиданно решилась обо всем рассказать миру. Ему непонятно такое поведение звезды, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Проклова весной в программе «Секрет на миллион» заявила, что ее в 15-летнем возрасте домогался известный актер. Имени она не назвала, но все догадались, что речь шла именно об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни.

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