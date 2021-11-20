Певица МакSим в платье «а-ля принцесса» появилась на концерте «День рождения Муз-ТВ»

Это первый выход в свет яркой исполнительницы после перенесенного летом коронавируса.

Певица МакSим стала одной из главных действующих лиц на концерте «День рождения Муз-ТВ». Это ее первый выход в свет после перенесенного минувшим летом коронавируса.

Надо отметить, что МакSим выглядела просто прекрасно. Для выхода в свет она выбрала свой любимый и беспроигрышный образ, облачившись в вечернее платье «а-ля принцесса».

Добавим, что журналистов звезда всеми возможными способами избегала. За кулисами она передвигалась в сопровождении охранников. Певица постаралась не пересекаться с камерами, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что МакSим минувшим летом больше месяца боролась за свою жизнь. К счастью, ей удалось выжить. Сейчас она восстанавливается в обществе любимых дочек.

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