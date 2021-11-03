«Фигура шикарная»: певица МакSим подчеркнула точеную талию в легинсах и майке-алголичке, завязанной под грудью

Певица МакSим встала на руки, чтобы доказать, что находится в прекрасной физической форме.

Исполнительница Марина Абросимова, известная, как певица МакSим, порадовала своих подписчиков порцией новых снимков в микроблоге.

На одном из них она предстала в очень неожиданном свете. Звезда занялась акробатикой и показала, как стоит на руках в коридоре своей роскошной квартиры.

«Средство от дури в голове», — подписала кадр певица МакSим.

Для занятия спортом на дому певица МакSим облачилась в спортивный наряд. Она сочетала черные легинсы с синим кроп-топом, а поверх него надела белую майку-алкоголичку и завязала ее под грудью.

Подписчики певицы МакSим пришли в восхищение, увидев ее в таком образе, да еще стоящей на руках.

«Супер! Вот это акробат! Лучшая!», «Худышка», «Спортивная какая, наша красотка», «Тростиночка наша любимая», «Фигура шикарная», — высказались в Сети.

Напомним, в минувшие выходные певица МакSим отмечала день рождения младшей дочери Маше, девочке исполнилось семь лет и в честь этого звездная мама устраивала роскошный праздник.

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