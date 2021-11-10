Новая жизнь МакSим: «Все деньги — на собственную школу, все свободное время — на детей»

Минувший месяц в жизни певицы МакSим оказался сверхнасыщенным — кажется, за эти несколько недель она успела сделать все то, о чем мечтала последние пару лет. Жить на высоких скоростях звезда начала после того, как провела больше месяца в реанимации.

Проект на 100 миллионов

В июне 38-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы. — Ред.) провела торжественное открытие своей школы искусств, а через пару дней после этого заболела. Певица поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией, которая вызвала серьезные осложнения — легкие были повреждены на 95%, дважды останавливалось сердце, отказывали внутренние органы. Марина больше месяца была в реанимации в медикаментозной коме. Врачам все-таки удалось спасти жизнь артистки, началась реабилитация.

Все это время Школа искусств не работала. И вот наконец состоялось возвращение к привычной жизни. Сейчас у МакSим идеальный момент для запуска любых проектов — из-за болезни интерес публики к ее персоне резко повысился. Но грянул новый локдаун, все концерты отменены, к тому же врачи пока не разрешили ей петь. Именно поэтому Марина все силы бросила на свой творческий бизнес. Школу вновь открыли. Клиенты есть, хотя самый благоприятный момент упущен — родители распределили детей по кружкам перед началом учебного года, когда звезда еще болела.

Надо сказать, что Школа искусств у МакSим уже была — проект существовал с 2015 по 2017 год, но был закрыт из-за дорогой аренды помещения, которое к тому же не вмещало всех желающих. Теперь Абросимова купила помещение под школу у метро «Сходненская»: площадь — 200 квадратных метров, стоимость — около 40 миллионов рублей. Вложила все сбережения в крутой ремонт — обустроила балетные залы, музыкальную студию и другие помещения. Потраченную на все это сумму артистка сама не называет, но, по оценкам экспертов, цифра приличная — около 100 миллионов рублей.

Администратор школы объяснила «Телепрограмме» нюансы учебного процесса: «У нас можно заниматься в группах. Они небольшие — по три — пять человек. Дети к нам с удовольствием идут. Девочка сейчас одна болела, так ее мама рассказала, что Алиса аж плакала, скучая по школе. Есть индивидуальные занятия. По распоряжению Марины Сергеевны у нас средние цены по Москве. Марина Сергеевна часто приезжает — раз в две недели точно, общается с детьми».

МакSим действительно приезжает в свою школу часто, но сама не преподает — наняла педагогов-профессионалов. Предметов множество: актерское мастерство, изобразительное искусство, общее музыкальное развитие, вокал, танцы, фортепиано, гитара. Есть возможность брать индивидуальные уроки — от 1500 до 2500 рублей за занятие. Можно брать абонемент на месяц — тогда цена за один урок будет ниже почти в два раза. Малышей родители приводят на разные занятия, чтобы понять, к чему у ребенку больше лежит душа.

Проект похож на раскрученную в Москве «Домисольку», только цены ниже. Если школа МакSим станет популярной, то через несколько лет вложения окупятся и проект начнет приносить прибыль. К тому же уже сейчас в школу ходят не только дети, но и взрослые, у взрослых особенно популярен вокал.

Путешествия и молитвы

Несмотря на то что концертов нет, а школа пока еще денег не приносит, без средств к существованию Марина не останется. У звезды есть любимый мужчина — весьма обеспеченный человек, который занимается серьезным бизнесом и не планирует афишировать свою связь с артисткой.

В октябре певица смогла себе позволить съездить отдохнуть в очень дорогом санатории в Ялте, где есть программа реабилитации для переболевших ковидом. Марина приехала в санаторий на поезде (перелеты ей пока тоже запрещены), проходила общеукрепляющие процедуры, физиотерапию, климатотерапию. А в свободное время гуляла и посещала святые места — и это не случайно.

Духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука (Степанов), приезжал к Марине в больницу три раза. Недавно он рассказал на телеканале «Спас», каким святым тогда молился: «Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники». Когда духовный отец Марины вернулся из Крыма, певица уже пошла на поправку. Неудивительно, что, оказавшись в Крыму, Марина посетила святые места, возможно, даровавшие ей спасение.

Рядом с семьей

Не все знают о том, что любимый мультфильм певицы — «Гадкий утенок». Именно на него она была похожа после болезни, будучи совершенно изможденной. До болезни при росте 160 см звезда весила 49 кг. А когда вышла из больницы — всего 40 кг. Сейчас артистка из гадкого утенка вновь превратилась в привлекательную женщину:

«Быстро прихожу в форму. Приходит огромное количество друзей, шлют сладости, подарки. Весь дом в тортах».

МакSим с двумя дочками живет в элитной многоэтажке ЖК «Триумф-Палас», что неподалеку от метро «Сокол». Квартира у певицы немаленькая — 240 квадратных метров плюс огромная открытая терраса. Апартаменты такой же площади выставляются на продажу по 140 — 150 миллионов рублей.

Дизайн-проект для этих хором Марина придумывала, когда была беременна младшей дочкой Машей. По слухам, именно отец девочки, бизнесмен Антон Петров, и подарил певице шикарное жилье. У МакSим на тот момент в этом же подъезде была гораздо более скромная квартира (она и сейчас осталась в собственности звезды).

Надо сказать, что Антон Петров так и не женился на МакSим, которая до отношений с бизнесменом уже успела побывать в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым (в этом союзе родилась Александра, которой сейчас 12). Как бы то ни было, с отцами своих дочек у артистки прекрасные отношения. 29 октября Маше исполнилось 7 лет, и Марина устроила большой праздник. Торжество организовало модное столичное агентство.

МакSим рассказала: «В этом году наш выбор пал на программу по мотивам мультфильма «My little pony: новое поколение» (вышедший в сентябре популярный американский мультик. — Ред.). Аниматоры, программа и красивая фотозона, а в конце вечеринки всех ждала неоновая бумажная дискотека. Были бабочки и даже пони».

Марина веселилась вмести с детьми: после болезни она стала еще больше ценить возможность переживать счастливые мгновения рядом со своей семьей. И теперь звезда проводит очень много времени с дочками.

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