Джинсы мгновенно стройнят! МакSим оделась как подросток, устроив редкую фотосессию в своей спальне

Певица МакSим чувствует себя просто прекрасно! Артистка постепенно восстанавливается после госпитализации. Поклонники очень переживали за поп-диву, когда та находилась в больнице.

Многие желали звездной красавице скорейшего выздоровления, беспокоясь о состоянии певицы. Правда, МакSим быстро пошла на поправку. А ведь врачи даже вводили ее в кому. Это состояние сама артистка позже описала в интервью Ксении Собчак, признавшись, что ощущала покой и тишину, ей совсем не было страшно. После больницы МакSим вернулась домой, к своим детям. Дочки певицы очень переживали за маму.

На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась свежими кадрами, устроив редкую фотосессию у себя в спальне. При этом МакSим оделась как подросток. Она примерила узкие джинсы-бойфренды с эффектном стройности и простую белую футболку. Так, певица допустила своих поклонников в святая святых — в свои апартаменты.

«Как, теперь зима?! У меня в голове лето полным ходом! Я то его пропустила», — с юмором отметила МакSим.

МакSим не скрывает, что за время пребывания в больнице она заметно постройнела. Но такие изменения в фигуре певицу не сколько не смущают. Она радуется жизни, наслаждаясь тем, что может быть рядом со своими близкими.

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