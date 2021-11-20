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«Руки между коленями заложу и сижу, так страшно»: Елена Преснякова призналась, что переживает за сына Орбакайте

Никита Пресняков стал участником «Ледникового периода».

«Руки между коленями заложу и сижу, так страшно»: Елена Преснякова призналась, что переживает за сына Орбакайте
Елена Преснякова. Фото: Global Look Press

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – Никита Пресняков стал участником «Ледникового периода». На лед он выходит в паре с фигуристкой Натальей Забияко. А у экранов телевизоров звездного наследника поддерживает вся семья. Бабушка Елена Преснякова очень переживает при каждом его выступлении.

Никита Пресняков и Наталья Забияко
Никита Пресняков и Наталья Забияко в «Ледниковом периоде». Скриншот: instagram.com/npresnyakov

«Руки между коленями заложу и сижу: так страшно. Он же вообще никогда не катался на коньках! А у меня как раз третий разряд, я спортом занималась всю жизнь — фигуркой в том числе, пока не ушибла косточку… Когда вижу его на льду, кажется, что у него такие длинные ноги, что сейчас одна за другую зацепится. Внук молодец, упертый, старательный», — сказала Преснякова «СтарХиту».

Добавим, что 30-летний Никита Пресняков стал первым внуком Елены Пресняковой и Аллы Пугачевой.

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«Ледниковый период»Елена ПресняковаНаталья ЗабиякоНикита Пресняков