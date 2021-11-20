«Хохотун такой»: Елена Преснякова рассказала о младшем внуке Ване

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская стали родителями во второй раз в прошлом году. Малыша назвали Ваней. К тому моменту они уже воспитывали пятилетнего Артемия.

Елена Преснякова души не чает в своих внуках.

«Темка, старший, уже такой большой, внимательный – очень любит братика, зацеловывает его с ног до головы. Да и маленький к нему тянется, хохотун такой. Артемий без конца прыгает, бегает, тот на него смотрит и прям умирает со смеху. Ну а мы редко, конечно, гостим, наездами», — сказала Преснякова в интервью «СтарХиту».

Напомним, накануне Елена Преснякова отметила свой 75-й день рождения. Более 50 из них она выступает на сцене.

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