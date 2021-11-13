Зрители приняли решение, кто покинет «Ледниковый период»: Аглая Шиловская или Никита Пресняков

Если Аглая оказалась готова к завершению работы на шоу, то Никита Пресняков не мог скрыть, что расстроится.

13 ноября в седьмом выпуске «Ледникового периода» решилась судьба пары, которая покинет проект. Неделю назад, когда на экраны вышел шестой выпуск, судьи по итогам смотра присудили наименьшее количество баллов сразу двум парам.

В итоге Аглая Шиловская и Максим Шабалин, Наталья Забияко и Никита Пресняков оказались на грани вылета. У зрителей была целая неделя, чтобы спасти кого-то своим голосованием.

Первая пара уже не в первый раз оказывается в списке номинантов.

«Теперь более комфортно, радостно. Прекрасное шоу, чтобы не было, я рада здесь находиться. Лед этот, собака, непредсказуемый какой. Тренируешься-тренируешься, потом бац, упал», — сказала Аглая.

А вот во второй паре настроения менее оптимистичные.

«Учитывая сколько сил, пота и крови мы вкладываем в тренировки, то как не крути, уход оставит печаль и пустоту в душе. Если вдруг выйду, то начну писать альбом своей группы», — говорит Никита Пресняков.

Итоги зрительского голосования были непредсказуемы и зрители спасли вторую пару. Никита Пресняков и Наталья Забияко остаются в проекте с большим отрывом.

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