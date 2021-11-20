«Билан чуть не задохнулся из-за банана Киркорова»: Харламов жестоко пошутил над певцами

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял музыкантов Филиппа Киркорова и Диму Билана. На шоу пожаловал актер Юрий Стоянов.
«Юрий принимал участие в шоу «Маска» на НТВ. Он был в образе банана. Чуть не задохнулся в банане, когда пел песню «Когда яблони цветут» Ляписа Трубецкого», — заявил Гарик Харламов.
«Подождите, чуть не задохнулся из-за банана. Про вас странная новость. Там если бы Басков или Киркоров, то еще ладно», — заметил второй ведущий Павел Воля.
«Билан чуть не задохнулся из-за банана Киркорова. Вот это новость была бы».
«А потом наоборот», — сказал Воля.
«Дураки», — заметил Юрий Стоянов и рассмеялся.
Напомним, что Юрий Стоянов был одним из главных звезд шоу «Маска». Правда, победить на проекте ему не удалось.
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