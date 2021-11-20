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«Билан чуть не задохнулся из-за банана Киркорова»: Харламов жестоко пошутил над певцами

Шоумен вспомнил, как актер Юрий Стоянов участвовал в проекте «Маска».

«Билан чуть не задохнулся из-за банана Киркорова»: Харламов жестоко пошутил над певцами
Дима Билан и Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял музыкантов Филиппа Киркорова и Диму Билана. На шоу пожаловал актер Юрий Стоянов.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Юрий принимал участие в шоу «Маска» на НТВ. Он был в образе банана. Чуть не задохнулся в банане, когда пел песню «Когда яблони цветут» Ляписа Трубецкого», — заявил Гарик Харламов.

«Подождите, чуть не задохнулся из-за банана. Про вас странная новость. Там если бы Басков или Киркоров, то еще ладно», — заметил второй ведущий Павел Воля.

«Билан чуть не задохнулся из-за банана Киркорова. Вот это новость была бы».

Гарик Харламов

«А потом наоборот», — сказал Воля.

«Дураки», — заметил Юрий Стоянов и рассмеялся.

Напомним, что Юрий Стоянов был одним из главных звезд шоу «Маска». Правда, победить на проекте ему не удалось.

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Гарик ХарламовДима БиланПавел ВоляФилипп КиркоровШоу "Камеди клаб"