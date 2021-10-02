Юрий Стоянов объяснил, почему не мог сниматься в кино до 41 года

Актера никуда не брали.

Актер Юрий Стоянов стал приглашенным гостем во втором выпуске популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Звезду «Городка» потрясло выступление ведущего «Маски» Вячеслава Макарова.

Комментируя его номер, Стоянов попутно рассказал, почему не снимался в кино до 41 года.

«Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу». – откровенничал Стоянов.

Актер предупредил Макарова, что в творчестве нужно искать свою «непохожесть» и тогда точно все получится.

Напомним, участниками проекта «Шоумаскгоон» стали Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

Каждую программу звезды будут петь и выставлять друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.

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