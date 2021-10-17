Рубцова и Садальский под впечатлением от «Игры в кальмара», а Стоянов советует смотреть другое кино

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» продолжает покорять киноманов по всему миру. Его смотрят, о нем говорят, про него пишут отзывы и рецензии.

Teleprogramma.pro узнала у Марии Кожевниковой, Юлии Костюшкиной, Станислава Садальского, Валентины Рубцовой и Сергей Соседова, что они думают о новинке.

А Юрий Стоянов назвал фильмы и сериалы, которые действительно стоит посмотреть каждому.

Сергей Соседов, музыкальный критик

На вопрос про популярную новинку Сергей Соседов ответил быстро – он не смотрит сериалы.

«Игра в кальмара» мне не знакома и я в принципе не смотрю сериалы. У меня нет к ним интереса. Не вижу в них ценности», — заключил критик.

Станислав Садальский, актер

Актер узнал про «Игру в кальмара» во время беседы с журналистом Teleprogramma.pro и пообещал непременно посмотреть новинку. Откладывать обещание в долгий ящик не стал и через пару часов перезвонил поделиться впечатлениями.

«Я начал смотреть «Игру в кальмара», спасибо за наводку! Но мы, как всегда, отстаем. Сериал очень интересный. Можно смотреть на английском, корейском, немецких языках, а на русском только с субтитрами. Хорошее кино купить и озвучить мы не хотим», — сказал Станислав.

Садальский также посоветовал посмотреть сериалы «Версаль», «Ярмарка тщеславия» и «Корона».

Мария Кожевникова, актриса

Актриса только собирается посмотреть популярную южнокорейскую новинку, но заботы о семье не дают насладиться «Игрой в кальмара».

«Вы знаете, я видела только в Instagram пару публикаций на эту тему, а сама пока не добралась. У меня была череда детских осенних заболеваний. В школе из 30 детей ходят только четверо. Только проболели – вышли, как снова на больничный, опять температура 39 градусов. Все это время не до сериалов и фильмов. Как только стает полегче, не исключаю, что посмотрю. Наверное, будет интересно. Я вообще люблю смотреть кино и сериалы. И плохие, и хорошие. Это для меня опыт и понимание профессии», — поделилась Мария Кожевникова.

Валентина Рубцова, актриса

Звезда сериала «СашаТаня» успела посмотреть одну серию и не собирается останавливаться. На ее взгляд, сериал достойный и потратить время на его просмотр стоит.

«Я посмотрела одну серию и хочу досмотреть до конца. На мой взгляд, хороший, качественный развлекательный продукт. Там затрагиваются многие аспекты жизни, плюс яркий корейский колорит. Но повышенные требования, в том числе актерские, предъявлять нельзя. Это особенность корейского кино. Пишут, что жестоко, но из песни слов не выбросишь. При этом мы видим добро и зло. Проиграл большую сумму – плохо. Нужно помнить, что каждый поступок в жизни имеет свои последствия. Считаю, что посмотреть надо», — посоветовала Валентина Рубцова.

Юлия Костюшкина, жена Стаса Костюшкина

Она заядлая киноманка, но до «Кальмара» еще не добралась.

«И, честно признаться, не тянет. «Бумажный дом» мне понравился, но последний сезон я тоже еще не начинала. Мне сложно что-то выделить. Я смотрю практически все подряд и на разные темы», — поделилась Юлия.

Юрий Стоянов, актер

Актер Юрий Стоянов советует смотреть качественное кино и сериалы. Он поделился своей подборкой, на которую стоит обратить внимание самому взыскательному зрителю.

«Как человек, поездивший по фестивалям и побывавший в жюри, советую: из российских сериалов Sold Out, в главной роли Глеб Калюжный и сериал «Стрим». Из полнометражный фильмов «Оторви и выбрось». Если бы Тарантино был русским, он снял именно такое кино. Из кинотавровского конкурса я бы выделил фильм «Общага» и «Капитан Волконогов сбежал», — говорит Юрий Стоянов.

Анита Цой, певица

Артистка начала смотреть популярную «Игру в кальмара», но признается, что пока не в восторге.

«Не зашло пока… Думаю, придется сделать второй подход. Может, чуть позже вернусь к просмотру и увижу что-то новое для себя. А всем остальным советую посмотреть испанский сериал «Изабелла», это действительно интересно», — заключила Анита Цой.

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