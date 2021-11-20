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«Каждый был в своем поиске»: Кристина Орбакайте ответила на слухи о романе с Авраамом Руссо

Как отметила дочь Аллы Пугачевой, они всегда были лишь друзьями.

«Каждый был в своем поиске»: Кристина Орбакайте ответила на слухи о романе с Авраамом Руссо
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ответила на слухи о романе с музыкантом Авраамом Руссо.

Авраам Руссо
Авраам Руссо. Фото: Globallookpress.com

«Ты мой хорошенький. У него фантазия разыгралась за столько лет. Видимо, что-то позабылось. Двадцать лет назад наш дуэт был. Это была история наших героев. Сначала печальная, потом веселая. Мы с ним два года ездили на гастроли. Но каждый был в своем поиске. Мы по-дружески друг к другу относились».

Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, она порой через года узнает подробности, что кто-то был когда-то в нее влюблен. «Например, недавно узнала, что партнер по одному из фильмов был в меня влюблен. Он это в интервью сказал. Ну хоть пусть записки пишут. Мне это все удивительно. Я даже не подозревала», — заявила старшая дочь Аллы Пугачевой.

Ранее Авраам Руссо заявил, что его отношения с Кристиной Орбакайте были не просто дружескими. Как он отмечал, они просто решили не заходить далеко.

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"Русское радио"Авраам РуссоАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеШоу "Все к лучшему"