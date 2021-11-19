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Руссо, Пьеха, Фомин и Михайлов: мужские образы на юбилее «Муз-ТВ»

Teleperogramma.pro показывает, чему отдали предпочтение исполнители для торжественного мероприятия.

Руссо, Пьеха, Фомин и Михайлов: мужские образы на юбилее «Муз-ТВ»
Авраам Руссо. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

Исполнители Авраам Руссо, Стас Пьеха, Митя Фомин и Стас Михайлов вышли на ковровую дорожку в Кремле в ярких нарядах, чтобы поздравить канал «Муз-ТВ» с 25-летием.

Авраам Руссо в лиловом жакете и с клыком на шее разоткровенничался до начала выступлений.

«Я молчал 15 лет. Но теперь призываю его покаяться. У меня нет врагов. Я отношусь к нему с любовью. Но у меня еще будет много, что сказать…», — не упустил возможность затронуть свой конфликт с Пригожиным артист.

Внук Эдиты Пьехи выбрал для мероприятия простой, но в то же время оригинальный наряд. Стас Пьеха скомбинировал голубой и черный цвета.

Стас Пьеха
Стас Пьеха. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

Митя Фомин сделал акцент на эпатажность в своем аутфите.

Митя Фомин
Митя Фомин. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

А у Стаса Михайлова желтый оказался цветом настроения.

Стас Михайлов
Стас Михайлов. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых

Напомним, ранее Лолита и Давид Манукян стали ведущими юбилейного концерта «Муз-ТВ».

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Авраам РуссоЗвездный стильМУЗ-ТВСтас МихайловСтас Пьеха