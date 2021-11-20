«Еду отмокать к маме»: Кристина Орбакайте рассказала, как проводит время в замке в деревне Грязь

По словам певицы и актрисы, в доме у Аллы Пугачевой всегда хлебосольно.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в студии шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала, как проводит свои выходные дни.

«У меня бывают спонтанные выходные дни. Есть два варианта их проведения. Либо это спорт, косметолог, массаж. Либо еду отмокать к маме. Это бассейн, хамам. Материнская опека всегда очень вкусненькая. Там дом хлебосольный. Многонаселенный. Там все время кто-то приходит в гости. Скатерть-самобранка всегда работает. Хоть ты веган, хоть мясоед, хоть сладкоежка». Кристина Орбакайте

По словам Орбакайте, в дом к Алле Пугачевой она ездит, как правило, не одна. «Кто есть в наличии, тот и едет со мной. Старшие дети – занятые люди, но и они приезжают. И Денька, и Никита с Аленой бывают. Вот Клава скоро приедет из Америки и поедем сразу туда», — заявила Кристина Орбакайте.

Напомним, что Алла Пугачева уже несколько лет живет в деревне Грязь с мужем Максимом Галкиным и детьми. К ним в дом постоянно наведываются гости.

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