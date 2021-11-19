После концерта: Орбакайте в легкой дубленке оттенка экрю позировала с Киркоровым в Кремле

На сцене Кремлевского дворца состоялся вечер памяти Леонида Дербенева, где выступили многочисленные звезды российской эстрады, включая Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

Бывшие отчим и падчерица запечатлелись после концерта в кулуарах Кремля. Бывший муж Аллы Пугачевой предстал в сценическом костюме, а ее дочь — в обыденной одежде, накинув поверх джинсовой рубахи легкую дубленку оттенка экрю.

«Для меня это знаковый концерт, ведь именно с легкой руки Леонида Петровича начался мой взлет в 1988 году с песен «Не смотри ты на часы» («Рождественские встречи» Аллы Пугачевой), «Ты, ты, ты», «Небо и Земля» и конечно, «Атлантида». Я не мог пропустить такой концерт уникального поэта, который написал такие потрясающие строки: «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «жизнь», — опубликовал в личном блоге Киркоров.

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