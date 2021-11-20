Прошла любовь: отец ребенка Равшаны Курковой променял ее на другую

Равшана Куркова оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у нее было несколько романов и брак с актером Артемом Ткаченко. Год назад 41-летняя звезда впервые стала мамой, но даже этот факт долго скрывала.

Актриса родила сына бизнесмену Сергею Амаряну. Минувшим летом она впервые показала малыша Гаспара в своем инстаграме. Однако союз с совладельцем боксерского клуба распался.

По слухам, пара рассталась несколько месяцев назад. Амарян уже встречается с основательницей магазина нижнего белья и активно ставит сердечки в инстаграме под снимками эффектной брюнетки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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