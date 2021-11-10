Писк сезона: Равшана Куркова предстала в куртке — хите цвета омлета в люксовом авто

На этот оттенок рекомендовал обратить внимание Александр Васильев.

Равшана Куркова поддержала тренд на желтый цвет, который Институт Pantone назвал в этом году самым главным (наряду с серым).

Она предстала в автомобиле люкс-класса, облаченной в куртку-рубашку из флиса актуального оттенка желтого — разбеленного, его еще называют тоном гоголя-моголя или омлета.

«Это писк сезона», — сказал про него Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Эвелина Хромченко, коллега историка моды, предостерегала дам от неосторожной покупки вещей желтого цвета. Она считает, что этот трендовый оттенок может плохо подать естественный тон лица, поэтому желтые вещи лучше приобретать при дневном свете.

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