Акцент на женственность: Куркова вслед за Орбакайте выбрала струящееся платье из тюля с подчеркнутой талией

На такие модели ранее рекомендовал обратить внимание Александр Васильев.

Равшана Куркова 22 августа отметила 41-летие. В это трудно поверить, глядя на ее стройную фигуру, которую она умело подчеркивает.

В личном блоге звезда обнародовала видео, снятое в театре «Чайка», где актриса красиво позирует в летящем платье из тюля. Нежный наряд струится на Равшане, показывая ее женственность и акцентируя талию.

К слову, ранее в тюлевом легком платье появлялась на публике Кристина Орбакайте, которая тоже выделила пояском свою тонкую талию. Такие наряды рекомендовал Александр Васильев всем дамам, которые хотят выглядеть очаровательно и нежно. И особенно корпулентным дамам, чтобы придать образам воздушности.

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