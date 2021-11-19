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Словно бабочка: Топурия вышла на публику в топе-корсете в воланах с рукавами-крыльями

Звезда выбрала один самых сочных оттенков – изумрудный цвет.

Словно бабочка: Топурия вышла на публику в топе-корсете в воланах с рукавами-крыльями
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия подержала тренд на зеленый, выбрав изумрудный топ с воланами корсетного кроя с рукавами-крыльями. Певица сочетала его с юбкой-карандашом с разрезом.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Этот тон является одним из самых трендовых в сезоне. Также актуальны, по словам Эвелины Хромченко, такие оттенки, как «нежная липа», «нежная мята», арбузовый, оттенок ели, груши, нефритовый и другие.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала заметил, что зеленый будет в моде еще не один год, поэтому покупка вещей в данном оттенке – хорошая инвестиция. Историк моды считает, что этот тренд появился благодаря моде на Восток, ведь зеленый – это цвет ислама.

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Александр ВасильевКети Топуриячто модноЭвелина Хромченко